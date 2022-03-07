ВСУ и нацбатальоны потеряли контроль над новыми селами и поселками. Итоги 12-го дня спецоперации

Подразделения ВС РФ продолжают продвижение в ходе специальной военной операции. Сегодня российские военные взяли под контроль еще пять населенных пунктов. ВКС РФ уничтожили 26 объектов военной инфраструктуры Украины.

По данным официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, российская армия взяла под контроль населенные пункты Новоукраинское, Старомайорское, Старомлыновка, Майорово и Ремовка. Всем мирным жителям освобожденных населенных пунктов оказывается гуманитарная помощь, подчеркнул он.

Бомбардировочная и штурмовая авиация ВКС России уничтожила 26 военных объектов. Среди них: два пункта управления, радиолокационная станция, пять складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники.

В Минобороны неоднократно подчеркивали, что российские военные не стреляют по гражданской инфраструктуре страны. Точечные удары наносятся только по военным объектам. Сегодня ведомство показало работу ударных вертолетов Ка-52.

Отдельно Конашенков рассказал о продвижении группировки войск Луганской Народной Республики. Военные ЛНР взяли под контроль населенные пункты Кудряшовка, Вороново, Метелкино, Медвежье, Аскороновка, Петровка, Александровка.

Подразделения Народной милиции ДНР теперь контролируют еще пять населенных пунктов: Латьмое, Березовое, Ясное, Максимовка и Валерьяновка. В НМ ДНР также сообщили, что их группировка войск вышла к границе с Запорожской областью.

Ситуация с гуманитарными коридорами

Сегодня с 10:00 по московскому времени в соответствии с объявленным режимом тишины были полностью остановлены все боевые действия, напомнил Конашенков. При этом украинские власти назвали гумкоридоры, предложенные Россией, неприемлемыми.

«Мэр города Сумы Александр Лысенко заявил, что мирные жители, которые попытаются через гуманитарные коридоры выйти в Россию, будут расстреляны», — заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

По данным Минобороны, в Мариуполе любые попытки мирного населения и иностранных граждан выдвинуться в направлении мест сбора гуманитарных колонн пресекались.

«По словам вырвавшихся вчера из Мариуполя мирных жителей, обстановка в оккупированном националистами городе тяжелая. Люди прячутся в подвалах. Из-за отсутствия в домах электричества и газа они вынуждены готовить пищу на улице, на кострах», — рассказал представитель оборонного ведомства РФ.

Конашенков отметил, что националисты открывают огонь по всем жителям, которые пытаются выйти на улицу. Люди на стенах и дверях домов вынуждены писать краской: «Не стреляйте — здесь дети!».

«Однако нацисты, используя террористическую тактику, именно в домах с такими надписями разворачивают огневые точки», — добавил он.

Третий раунд переговоров

Ситуацию с гуманитарными коридорами сегодня снова обсудили делегации России и Украины на третьем раунде переговоров в Беловежской Пуще. Встреча началась около 17:45 и продолжались почти до 21:00.

Перед ее началом Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию, заявил, что отношение украинских националистов к мирным жителям — это военное преступление.

«На восточной окраине Мариуполя — города, блокированного милицией Донбасса, — в районе проспекта Победы небольшая группа из 20–25 автоматчиков (участников националистического батальона — прим. ред.) попыталась выйти из города через позиции донецкой милиции», — рассказал он.

При этом, по словам Мединского, националисты вели перед собой примерно 150 мирных жителей, включая детей и женщин. Они стояли у них за спинами. Он добавил, что эта история — пример того, как работает гуманитарный коридор в понимании некоторых украинских руководителей, которые не подчиняются официальным властям страны.