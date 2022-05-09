Украинские военные нанесли удар по населенному пункту Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В 04:55 по местному времени ВСУ обстреляли Горловку из крупнокалиберных пулеметов со стороны населенного пункта Шумы. Около 06:30 националисты выпустили 10 снарядов по Горловке калибром 122 миллиметра.

В Горловке находятся крупные угледобывающие предприятия и химический завод «Стирол». До начала конфликта в Донбассе в 2014 году в городе проживали около 250 тысяч человек.

Накануне сообщалось, что националисты нанесли ракетный удар по Петровскому району Донецка, никто из жителей не пострадал.