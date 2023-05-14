14 мая 2023, 20:18
ВСУ обстреляли маслоэкстракционный завод в Пологах
Рогов: украинские военные обстреляли из «Градов» маслозавод в Запорожской области
Украинские военные нанесли удар из реактивной системы залпового огня по заводу в городе Пологи в Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram-канале глава движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
По информации Рогова, обстрел произошел 14 мая, в 16:30, атаку ВСУ вели из РСЗО «Град».
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«Боевики ВСУ в очередной раз нанесли ракетный удар по маслоэкстракционному заводу в городе Пологи», — написал он.
Специалисты зафиксировали шесть попаданий. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Также Рогов сообщал, что российские военные нанесли авиаудар по позициям украинских военных в Запорожской области. ВС России продолжают наносить высокоточные удары по позициям ВСУ, чтобы не допустить скопления боеприпасов и техники на линии боевого соприкосновения.
Националисты, подчеркивал Рогов, не стали отказываться от планов по захвату Запорожской АЭС. Своими заявлениями об обратном противник решил применить отвлекающий маневр.
ВСУ
Запорожье
Запорожская область
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