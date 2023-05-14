Спецоперация 14 мая 2023, 20:18 ВСУ обстреляли маслоэкстракционный завод в Пологах Рогов: украинские военные обстреляли из «Градов» маслозавод в Запорожской области РИА «Новости»

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Украинские военные нанесли удар из реактивной системы залпового огня по заводу в городе Пологи в Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram-канале глава движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

По информации Рогова, обстрел произошел 14 мая, в 16:30, атаку ВСУ вели из РСЗО «Град».

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«Боевики ВСУ в очередной раз нанесли ракетный удар по маслоэкстракционному заводу в городе Пологи», — написал он.

Специалисты зафиксировали шесть попаданий. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Также Рогов сообщал, что российские военные нанесли авиаудар по позициям украинских военных в Запорожской области. ВС России продолжают наносить высокоточные удары по позициям ВСУ, чтобы не допустить скопления боеприпасов и техники на линии боевого соприкосновения.

Националисты, подчеркивал Рогов, не стали отказываться от планов по захвату Запорожской АЭС. Своими заявлениями об обратном противник решил применить отвлекающий маневр.