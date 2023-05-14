14 мая 2023, 12:51
Авиаудар по позициям ВСУ нанесли в Запорожской области
Член ВГА Рогов: ВС России нанесли авиаудар по позициям ВСУ в Запорожской области
Российские военные нанесли авиаудар по позициям украинских боевиков в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщил глава движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«Авиационные расчеты отработали по позициям противника планирующими бомбами в районе города Гуляйполя. Есть попадания по складам с боеприпасами и оружием, а также местам дислокации боевиков ВСУ», — сказал он.
Реклама
Рогов отметил, что ВС России продолжают наносить высокоточные превентивные удары по позициям националистов с целью не допустить скопления боеприпасов и техники на линии боевого соприкосновения.
В воскресенье, 14 мая, стало известно, что российские военные сорвали попытки боевиков провести ротацию подразделений на Купянском направлении.
Ранее Рогов сообщил, что украинские военные не отказались от планов взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию.
Специальная военная операция РФ на Украине
Запорожская область
Реклама
Реклама