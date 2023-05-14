Спецоперация 14 мая 2023, 12:51 Авиаудар по позициям ВСУ нанесли в Запорожской области Член ВГА Рогов: ВС России нанесли авиаудар по позициям ВСУ в Запорожской области РИА «Новости»

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Российские военные нанесли авиаудар по позициям украинских боевиков в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщил глава движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Авиационные расчеты отработали по позициям противника планирующими бомбами в районе города Гуляйполя. Есть попадания по складам с боеприпасами и оружием, а также местам дислокации боевиков ВСУ», — сказал он.

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Рогов отметил, что ВС России продолжают наносить высокоточные превентивные удары по позициям националистов с целью не допустить скопления боеприпасов и техники на линии боевого соприкосновения.

В воскресенье, 14 мая, стало известно, что российские военные сорвали попытки боевиков провести ротацию подразделений на Купянском направлении.

Ранее Рогов сообщил, что украинские военные не отказались от планов взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию.