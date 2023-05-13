Мир 13 мая 2023, 12:13 ВСУ еще попытаются захватить ЗАЭС — Рогов Рогов: ВСУ не отказывались от планов захватить ЗАЭС РИА «Новости»

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ВСУ не отказывались от планов по захвату Запорожской АЭС, пояснил РИА «Новости» глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, заявления противника об обратном просто отвлекающий маневр.

«Однозначно в планах боевиков Зеленского спецоперация по форсированию Днепра, захвату плацдарма и оккупация атомной станции», — сказал Рогов.

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Он пояснил, что ВСУ заинтересованы в захвате территории ЗАЭС еще и потому, что это неприкасаемое место, по которому российские силы не будут наносить удары.

Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Украинские военные регулярно наносят удары как по городу, так и по прилегающей к ЗАЭС территории.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно указывало на то, что вокруг ЗАЭС требуется создать зону безопасности.