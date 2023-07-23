Спецоперация 23 июля 2023, 23:15 ВСУ обстреляли кассетными снарядами село Золотаревка в ЛНР РИА «Новости»: ВСУ ударили по селу Золотаревка кассетными боеприпасами РИА «Новости»

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Украинские военные применили кассетные боеприпасы иностранного производства при ударе по селу Золотаревка Попаснянского района в Луганской Народной Республике. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах республики.

«Начали использовать кассетные боеприпасы, применили по селу Золотаревка в ЛНР. Информация о пострадавших уточняется», — сказал он.

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По его словам, найденные фрагменты боеприпасов стали доказательством того, что их поставили Украине Киеву западные союзники.

По данным Минобороны, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины предприняли неудачные попытки наступления на четырех направлениях в зоне проведения СВО. Российские войска уничтожили полевой лагерь иностранных наемников в районе Золотаревки.

Ранее британская газета The Telegraph опубликовала первые кадры применения кассетных бомб украинскими военными на Купянском направлении.