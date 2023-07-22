Спецоперация 22 июля 2023, 14:36 ВСУ предприняли неудачные попытки наступления на четырех направлениях в зоне СВО Минобороны: ВСУ за сутки предприняли безуспешные попытки наступления на 4 направлениях РИА «Новости»

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ВСУ за минувшие сутки предприняли неудачные попытки наступления на четырех направлениях в зоне проведения спецоперации. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение суток Вооруженные силы Украины предприняли безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях», — рассказал он.

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На Донецком направлении потери ВСУ составили более 280 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три гаубицы Д-30.

На Краснолиманском направлении противник лишился до 170 солдат, поражены семь боевых бронированных машин, пять пикапов, самоходная гаубица «Акация», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица Д-30. Пресечена деятельность ДРГ.

На Южно-Донецком направлении российские военные ликвидировали скопления живой силы и техники 23-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны у Старомайорского и Приютного в ДНР.

На Запорожском направлении противник потерял до 190 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубицу «Мста-Б», артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицу FH-70 британского производства.

Российские воска уничтожили за минувшие сутки два полевых лагеря иностранных наемников на Донецком направлении в районе населенных пунктов Золотаревка (ЛНР), Веселое и Ясногорка (ДНР) .