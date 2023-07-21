Спецоперация 21 июля 2023, 00:07 Появились первые кадры применения ВСУ кассетных бомб The Telegraph опубликовала первые кадры применения ВСУ кассетных бомб РИА «Новости»

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Британская газета The Telegraph опубликовала первые кадры применения кассетных бомб украинскими военными. По данным издания, их использовали бойцы 14-го ОМБР на Купянском направлении.

«Данные боеприпасы позволяют накрывать очень большую площадь со скоплением живой силы или легкобронированной техники. Это помогает нашей пехоте отбивать атаки противника или закрепляться на новой позиции», — рассказал изданию один из офицеров ВСУ.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби накануне подтвердил, что американские кассетные боеприпасы уже доставлены на Украину. Он отметил, что ВСУ уже применяют их «в течение недели или около того».

Ранее Кирби заявил, что кассетные бомбы доставлены на Украину «как можно быстрее». По его словам, это произошло около недели назад.