23 мая 2022, 07:10
ВСУ обстреляли Ясиноватую
СЦКК ДНР сообщил об обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
Украинские войска нанесли ракетный удар по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом в сводке сообщила пресс-служба представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).
Всего украинские военные выпустили пять ракет из реактивной системы залпового огня «Град». Обстрел велся со стороны населенного пункта Авдеевка.
Накануне СЦКК ДНР также сообщал о нанесении ракетного удара по Ясиноватой, националисты послали семь ракет из «Града», данные о разрушениях или пострадавших неизвестны.
Ранее ракета из «Града» попала в живой район Донецка, последствия разрушений показали на видео.