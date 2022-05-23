ВСУ обстреляли Ясиноватую

Украинские войска нанесли ракетный удар по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом в сводке сообщила пресс-служба представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Всего украинские военные выпустили пять ракет из реактивной системы залпового огня «Град». Обстрел велся со стороны населенного пункта Авдеевка.

Накануне СЦКК ДНР также сообщал о нанесении ракетного удара по Ясиноватой, националисты послали семь ракет из «Града», данные о разрушениях или пострадавших неизвестны.

Ранее ракета из «Града» попала в живой район Донецка, последствия разрушений показали на видео.