Украинская ракета попала во двор жилого дома в ДНР. Видео с места

Около 12:00 ракета «Град», выпущенный со стороны Украины, попал во двор дома в районе Донецка. «360» снял видео с места происшествия.

Судя по кадрам, последствия кошмарны: разрушенный сарай, поломанный шифер крыши, разбитые стекла. В углу двора свалены в кучу детские игрушки. Судя по всему, сейчас во дворе и доме никого нет.

Возле ворот одного из домов улицы — большое пятно крови. Местная жительница со слезами вспомнила, что не так давно ее знакомый с той же улицы «пошел посмотреть прилет, и его убило». Мужчине было всего 35 лет.

Судя по сводке представителей Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня, сегодня, 20 мая, со стороны Украины обстреливали Донецк, Ясиноватую, Горловку, Озеряновку, Доломитное, Еленовку, Пантелеймоновку и Крутую Балку. Особенно часто стреляли по Донецку, Ясиноватой и Горловке. В частности, использовались ракеты БМ-21 «Град».

Утром стало известно, что при обстреле Ясиноватой пострадали 17-летний подросток и 63-летний мужчина.