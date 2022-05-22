ВСУ обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку

Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункты Пантелеймоновка и Ясиноватая утром 22 мая. Об этом сообщили в сводке представителей Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

В 07:20 со стороны Новгородского зафиксирован удар по Пантелеймоновке. Выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра.

В 08:10 ВСУ выпустили со стороны Авдеевки три мины калибром 120 миллиметров по Ясиноватой.

Накануне Ясиноватую целых 10 раз обстреляли из «Градов». Совокупно за 21 мая по населенному пункту выпустили 93 ракеты.

Согласно сводке СЦКК ДНР, под вражеским огнем за сутки оказались 11 населенных пунктов республики, по ним выпущено 247 различных боеприпасов. Ранены трое мирных жителей республики: 68-летние мужчина и женщина и 26-летняя девушка, живущие с Старомихайловке и Петровском районе Донецка. В Старомихайловке повреждено одно домостроение.