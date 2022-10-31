Около 40 иностранных наемников уничтожили в пригороде Запорожья | 360°

Спецоперация 31 октября 2022, 22:44 Около 40 иностранных наемников уничтожили в пригороде Запорожья Член ГСА Рогов: в Запорожье при ударе уничтожено около 40 иностранных наемников РИА "Новости"

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При ударе по газораспределительной станции в южном пригороде Запорожья уничтожено около 40 иностранных наемников. Около 60 боевиков ранены и доставлены в больницы, сообщил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Накануне по иностранным наемникам, находившимся на газораспределительной станции в южном пригороде Запорожья, был нанесен удар РСЗО „Смерч“. В результате удара уничтожено около 40 иностранных наемников, порядка 60 боевиков получили ранения различной степени тяжести. Недобитые наемники были доставлены в 5-ю и 9-ю клинические больницы», — сообщил Рогов.

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В результате удара также уничтожены два БРТ, два грузовых автомобиля и 12 внедорожников, повреждения получили более 10 автомобилей, отметил Рогов.

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По подстанции возле Днепрогэс в подконтрольном ВСУ Запорожье нанесли удар. В городе не работает радио, в некоторых районах также перебои с водоснабжением и плохо работает мобильная связь.