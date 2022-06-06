ВСУ обстреляли горводоканал в Донецке

Украинские националисты нанесли удар по зданию городского водоканала в Донецке. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

«Зафиксированы попадания на территорию донецкого горводоканала по улице Щорса, 110. Пострадали сотрудники. Подробности уточняются», — написал он.

СЦКК ДНР ранее сообщал, что националисты обстреляли центр Донецка из «Градов», выпустив в общей сложности по прифронтовому городу 40 снарядов.

Накануне украинские военные со стороны населенного пункта Георгиевка обстреляли поселок Шахты Челюскинцев, выпустив 15 снарядов калибром 155 миллиметров.

В субботу, 4 июня, ВСУ устроили массированный обстрел центра Донецка из РСЗО. В результате были зафиксированы многочисленные разрушения. Во дворах и на улицах горели машины. Возгорания произошли и в жилых домах. Власти города сообщили как минимум о десяти пострадавших, среди них один ребенок.