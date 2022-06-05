ВСУ снова открыли огонь по Донецку. Под обстрелом оказался поселок шахты Челюскинцев

Украинские военные в воскресенье утром снова открыли огонь по Донецку. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Оnlinе СЦКК ДНР».

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, ВСУ выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров. Огонь велся со стороны населенного пункта Георгиевка. Под ударом оказался поселок шахты Челюскинцев.

Накануне ВСУ устроили массированный обстрел центра Донецка из РСЗО. В результате были зафиксированы многочисленные разрушения. Во дворах и на улицах горели машины. Возгорания произошли и в жилых домах. По предварительным данным властей города, в результате пострадали как минимум 10 человек, среди них есть ребенок.

Снаряды повредили школы № 5 и № 22. Также пострадал «Крытый рынок», сообщил ранее мэр города Алексей Кулемзин.