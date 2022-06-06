ВСУ выпустили 40 ракет из «Града» по центру Донецка

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Донецку из «Градов», выпустив 40 ракет. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Националисты вели обстрел со стороны населенного пункта Авдеевка.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению города Донецк: РСЗО БМ-21 „Град“ выпущено 40 ракет», — говорится в сообщении республиканского СЦКК.

Также нацисты обстреляли Киевский район столицы ДНР, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков сообщал «360», что разгром группировки ВСУ под Авдеевкой является стратегически важной задачей для российских войск.