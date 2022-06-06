06 июня 2022, 14:50
ВСУ выпустили 40 ракет из «Града» по центру Донецка
СЦКК ДНР сообщил об обстреле Донецка со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Донецку из «Градов», выпустив 40 ракет. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
Националисты вели обстрел со стороны населенного пункта Авдеевка.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению города Донецк: РСЗО БМ-21 „Град“ выпущено 40 ракет», — говорится в сообщении республиканского СЦКК.
Также нацисты обстреляли Киевский район столицы ДНР, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра.
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков сообщал «360», что разгром группировки ВСУ под Авдеевкой является стратегически важной задачей для российских войск.