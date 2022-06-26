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    26 июня 2022, 08:19

    ВСУ обстреляли Горловку

    СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Горловку

    Максим Зинкин

    Украинские военные обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

    Националисты вели обстрел со стороны населенного пункта Ленинское, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, о разрушениях не сообщается.

    Накануне СЦКК сообщал, что украинские военные в очередной раз обстреляли Петровский район Донецка, по нему выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.

    Ранее Минобороны заявило о полном освобождении города Северодонецк в Луганской Народной Республике.