ВСУ обстреляли Горловку

Украинские военные обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Националисты вели обстрел со стороны населенного пункта Ленинское, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, о разрушениях не сообщается.

Накануне СЦКК сообщал, что украинские военные в очередной раз обстреляли Петровский район Донецка, по нему выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.

Ранее Минобороны заявило о полном освобождении города Северодонецк в Луганской Народной Республике.