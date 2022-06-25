Минобороны России сообщило о полном освобождении Северодонецка

Подразделения Луганской Народной Республики при поддержке российских войск полностью освободили Северодонецк. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.

В пресс-службе подчеркнули, что под контролем также находятся поселки Боровское, Вороново и Сиротино. Это не позволит противнику проникнуть на территорию предприятия «Азот», чтобы создать там очаг сопротивления.

«С освобождением Северодонецка и Боровского вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под полный контроль республики», — говорится в сообщении.

Северодонецк и Лисичанск оставались главными целями Народной милиции ЛНР на протяжении долгого времени. Освобождение городов осложняло то, что украинские боевики создали на участках сильную оборону и использовали население в качестве живого щита.

В ходе продвижения российские войска взяли под контроль аэропорт, шахту и промышленную зону завода «Азот» Северодонецка. Взятых в заложники мирных жителей освободили с территории предприятия.

Следующей целью станет Лисичанск, который группировка российских войск «Центр» заблокировала с юга.