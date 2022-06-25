ВСУ вновь обстреляли Донецк

Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Донецк. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

Националисты выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району со стороны населенного пункта Новомихайловка.

Также под огнем оказался населенный пункт Кременец, его националисты обстреляли со стороны поселка Победа пятью снарядами калибром 122 миллиметра.

Накануне СЦКК сообщил, что украинские военные атаковали населенные пункты ДНР. Под огонь попали поселок Гольмовский и село Сигнальное.