ВСУ обстреляли электрическую подстанцию в Курской области | 360°

Спецоперация 29 октября 2022, 18:49 ВСУ обстреляли электрическую подстанцию в Курской области Глава Курской области Старовойт рассказал об атаке ВСУ на подстанцию на окраине Суджи

Читать 360tv в

Украинские войска атаковали электрическую подстанцию, которая находится на окраине города Суджа в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале.губернатор региона Роман Старовойт.

«Есть повреждения крыши и окон здания, в котором находятся дежурные. Также незначительно пострадал трансформатор, что не сказалось на его работоспособности», — написал он.

Реклама

Старвойт отметил, что на место обстрела прибыла группа разминирования. После ее работы ремонтные бригады будут устранять последствия обстрела.

Реклама

«К счастью, обошлось без пострадавших», — добавил губернатор Курской области.

ВСУ уже не первый раз атаковывают Курскую область. Украинские военные обстреляли поселок Теткино и село Попово-Лежачи 18 октября. После этого в этой районе наблюдались перебои с электричеством.

Неизвестное взрывное устройство сработало несколько дней назад на железнодорожном перегоне между двумя населенными пунктами Брянской области. В результате взрыва повреждения получили железнодорожные пути.