ВСУ обстреляли электрическую подстанцию в Курской области | 360°

29 октября 2022, 18:49
ВСУ обстреляли электрическую подстанцию в Курской области
Глава Курской области Старовойт рассказал об атаке ВСУ на подстанцию на окраине Суджи
Украинские войска атаковали электрическую подстанцию, которая находится на окраине города Суджа в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале.губернатор региона Роман Старовойт.
«Есть повреждения крыши и окон здания, в котором находятся дежурные. Также незначительно пострадал трансформатор, что не сказалось на его работоспособности», — написал он.
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Старвойт отметил, что на место обстрела прибыла группа разминирования. После ее работы ремонтные бригады будут устранять последствия обстрела.
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«К счастью, обошлось без пострадавших», — добавил губернатор Курской области.
ВСУ уже не первый раз атаковывают Курскую область. Украинские военные обстреляли поселок Теткино и село Попово-Лежачи 18 октября. После этого в этой районе наблюдались перебои с электричеством.
Неизвестное взрывное устройство сработало несколько дней назад на железнодорожном перегоне между двумя населенными пунктами Брянской области. В результате взрыва повреждения получили железнодорожные пути.
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