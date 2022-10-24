Взрыв повредил железнодорожные пути в Брянской области | 360°

Важное 24 октября 2022, 22:26 Взрыв повредил железнодорожные пути в Брянской области Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о взрыве на железной дороге РИА "Новости"

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Неизвестное взрывное устройство сработало на железнодорожном перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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Он подчеркнул, что взрыв повредил железнодорожные пути. В результате происшествия никто не пострадал. На место прибыли экстренные и оперативные службы региона.

«Сегодня вечером на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство. Повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы», — говорится в сообщении.

На минувшей неделе украинские боевики обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области. Один из боеприпасов попал в жилой дом. Пострадавший от прилетов населенный пункт находится на границе с Черниговской областью Украины.

В Брянской области, а также в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Воронежской, Курской и Ростовской областях действует средний уровень реагирования. Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин.

Режим предусматривает повышенную охрану общественного порядка, а также дополнительные силы для обеспечения безопасности объектов транспорта, энергетики, связи и жизнедеятельности жителей.