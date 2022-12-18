Спецоперация 18 декабря 2022, 08:30 ВСУ обстреляли два района Донецка из «Градов» ВСУ обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка из «Градов»

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Украинские боевики ранним утром обстреляли Донецк из «Градов». Об этом сообщило в Telegram представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Обстрел зафиксировали со стороны населенного пункта Тоненькое. Под удар попали Ворошиловский и Киевский районы. По ним выпустили шесть ракет из БМ-21 «Град».

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Накануне в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали два человека: 24-летний парень и 67-летний мужчина. Снаряды попали в здание пансионата, учебный корпус Донецкой академии управления и государственной службы, здание Центра первичной медико-санитарной помощи, медцентра «МедЭстет» и на территорию гостиницы «Виктория». Также были прямые попадания в многоэтажки.

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Ночью ВСУ вновь били по Донецку. В 23:50 под ударом оказался Киевский район (по нему выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров), в 01:30 — Петровский район (еще четыре снаряда).