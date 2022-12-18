Происшествия 18 декабря 2022, 03:11 Украинские войска второй раз за ночь обстреляли Донецк ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибра РИА «Новости»

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Украинские войска снова обстреляли Донецк. Атакам подвергся Петровский район. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

По району из населенного пункта Красногоровка в 1:30 боевики ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров.

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За несколько часов до этого украинцы обстреляли Киевский район. ВСУ отправили пять снарядов «натовского» калибра.

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Кроме этого, украинские военнослужащие атаковали город Ясиноватая в ДНР. Четыре снаряда калибром 152 миллиметра запустили со стороны Орловки в 2:40.

Утром 17 декабря под обстрелы в Донецке попали Донецкая академия управления и госслужбы, медцентр, несколько многоэтажек. Всего боевики выпустили по городу 10 ракет из установки «Град».

Ранее стало известно, что во время обстрелов села Новая Таволжанка в Белгородской области один из снарядов попал в подвал школы. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, жертв и раненых нет.