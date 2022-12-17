Спецоперация 17 декабря 2022, 11:26 Снаряд ВСУ попал в учебный корпус Донецкой академии управления и госслужбы СЦКК ДНР: учебный корпус ДонАУ и ГС и медцентр пострадали при обстреле ВСУ

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Снаряд ВСУ попал в учебный корпус № 6 Донецкой академии управления и государственной службы на улице Артема. Об этом сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Прямые попадания зафиксировали в двух многоэтажках — доме № 194 на улице Челюскинцев и № 41 на улице Щорса. Другие снаряды разбили тротуар на проспекте Мира и улице Артема.

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Кроме того, в результате обстрела Донецка пострадали здание медцентра «Эстет» на улице Щорса и остановка «СтудГородок». Обстрелы повредили и троллейбусную контактную линию по улице Артема.

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Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, добавили в СЦКК ДНР.

Сегодня утром ВСУ обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка ракетами РСЗО «Град». В 08:00 со стороны населенного пункта Тоненькое выпустили 10 ракет, написало Nation News.