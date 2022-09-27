ВСУ обстреляли Донецк снарядами образца НАТО | 360°

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ВСУ обстреляли Донецк снарядами образца НАТО

СЦКК ДНР сообщил об атаке ВСУ на Донецк снарядами НАТО

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Украинские военные атаковали Донецк снарядами образца НАТО. Об этом говорится в сводке Совместного центра контроля и координации огня.

Под огнем ВСУ оказались Куйбышевский, Киевский,  Петровский и Калининский районы города.

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Всего украинские военные выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров и 10 снарядов калибра 152 миллиметра.

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Накануне разведчики российской армии рассказали, что снаряды украинских военные зачастую целенаправленно летят в населенные пункты.

Всего же в течение первых трех дней референдума в ДНР в вхождении в состав России ВСУ обстреляли Донецк как минимум 115 раз. Мэр города Алексей Кулемзин назвал подобные атаки террором мирных людей.

ДНР

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