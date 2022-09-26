Украинские войска 115 раз за время референдума обстреляли Донецк | 360°

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Украинские войска 115 раз за время референдума обстреляли Донецк

Глава администрации Донецка Кулемзин сообщил о 115 обстрелах за 3 дня референдума

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Вооруженные силы Украины за три дня проведения референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к России обстреляли Донецк 115 раз. Такие данные глава городской администрации Алексей Кулемзин назвал в эфире телеканала «Россия 24».

«За последние три дня 115 обстрелов по городу Донецку. <…> Это обычный террор, который украинские боевики применяют к мирным жителям», — сказал он.

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По информации Алексея Кулемзина, пять из девяти районов города находятся под ударами.

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Украинские войска в ночь на 26 сентября почти без перерыва обстреливали Донецк. Они ударили по Киевскому, Калининскому, Кировскому и Куйбышевскому районам.

В общей сложности за сутки в ДНР пострадали пять мирных жителей. По информации штаба теробороны, чаще всего ВСУ использовали артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 миллиметров.

Однако утром 26 сентября они также применили две ракеты из реактивной системы залпового огня «Ураган» с запрещенными противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Их выпустили в 08:45 из села Карловка по Кировскому району Донецка.

ДНР

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Донецк

Референдум в ДНР 2022

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