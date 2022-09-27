«Именно в мирных жителей». Разведчики ВС России рассказали об обстрелах ВСУ | 360°

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«Именно в мирных жителей». Разведчики ВС России рассказали об обстрелах ВСУ

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27 сентября 2022, 07:01

«Именно в мирных жителей». Разведчики ВС России рассказали об обстрелах ВСУ

Разведчики ВС России рассказали об обстрелах ВСУ по мирным жителям

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Украинские войска целенаправленно обстреливают мирных жителей, а не военных. О такой тактике Вооруженных сил России РИА «Новости» рассказали разведчики Вооруженных сил России.

«Находишься порой в окопе на передовой. Снаряды летят, проходят мимо нас, уходят именно в населенные пункты. Хотелось бы задать вопрос — для чего именно в мирных жителей?», — сказал боец.

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Его слова подтвердил сослуживец. Они задали риторический вопрос украинским военным о том, почему они обстреливают народ, который восемь лет назад считали своим.

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В течение первых трех дней проведения референдума украинские военные обстреляли Донецк 115 раз. Глава городской администрации Алексей Кулемзин назвал это террором мирного населения.

Самыми крупными стали нападения на крытый рынок в центре и площадь Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе. В первом случае погибли не менее шести человек, в том числе 14-летний подросток, во втором — 13 жителей города.

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Специальная военная операция РФ на Украине

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