«Именно в мирных жителей». Разведчики ВС России рассказали об обстрелах ВСУ | 360°

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Общество
27 сентября 2022, 08:00
Пасечник заявил, что в ЛНР и ДНР решат вопрос с возможным военным положением вместе руководством России
Здоровье
27 сентября 2022, 08:00
Неожиданные открытия: ученые узнают новые факты о хорошо известных препаратах
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Спецоперация
27 сентября 2022, 07:50
Украинские военные атаковали ряд населенных пунктов ДНР
Экология
27 сентября 2022, 07:44
Гидрометцентр пообещал заметное потепление москвичам и жителям Подмосковья к концу недели
Спецоперация
27 сентября 2022, 07:42
Пять мирных жителей пострадали в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ ракетами HIMARS
Спецоперация
27 сентября 2022, 07:34
Диверсант отказался убивать руководство Херсонской области
Спецоперация
27 сентября 2022, 07:22
ВСУ обстреляли Донецк снарядами образца НАТО
Власть
27 сентября 2022, 07:22
Шойгу попросили дать отсрочку учителям начальной и средней школы
Спецоперация
27 сентября 2022, 07:01
«Именно в мирных жителей». Разведчики ВС России рассказали об обстрелах ВСУ