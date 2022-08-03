03 августа 2022, 07:21
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
СЦКК ДНР сообщил об обстреле Донецка снарядами натовского образца
Украинские боевики нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка снарядами образца НАТО. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Донецкой Народной Республики.
В период с 6 утра националисты за 20 минут выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра. О последствиях и разрушениях не сообщается.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР написал, что три человека в республике подорвались на минах «лепесток», оставленных нацистами.
Россия уже передала в ООН официальные данные, свидетельствующие об использовании украинскими боевиками запрещенных мин ПФМ-1, приложив к документу все необходимые фотоматериалы.