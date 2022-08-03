ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские боевики нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка снарядами образца НАТО. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Донецкой Народной Республики.

В период с 6 утра националисты за 20 минут выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра. О последствиях и разрушениях не сообщается.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР написал, что три человека в республике подорвались на минах «лепесток», оставленных нацистами.

Россия уже передала в ООН официальные данные, свидетельствующие об использовании украинскими боевиками запрещенных мин ПФМ-1, приложив к документу все необходимые фотоматериалы.