В Донецкой Народной Республике три человека подорвались на мине «Лепесток». Среди пострадавших — подросток 2005 года рождения, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале.

Мина ПФМ-1 сдетонировала на улице Кирова в Кировском районе Донецка.

«Подорвались три человека, включая подростка», — уточнили в штабе теробороны ДНР, напомнив, что при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо сообщить в МЧС.

Утром 2 августа мины ПФМ-1 «Лепесток» обнаружили на улицах города после обстрела ВСУ.

Россия уже передала в ООН данные об использовании украинскими военными запрещенных ПФМ-1, приложив к официальному документу все необходимые фотоматериалы.

Не исключено, что реакция организации будет нулевой, поскольку ООН находится в полной зависимости от США и НАТО. А Россия при таком исходе может заявить о выходе из состава международной организации.