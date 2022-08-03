Два взрослых и подросток подорвались в Донецке на мине «Лепесток»
Штаб теробороны ДНР: в Донеце три человека подорвались на мине «Лепесток»
В Донецкой Народной Республике три человека подорвались на мине «Лепесток». Среди пострадавших — подросток 2005 года рождения, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале.
Мина ПФМ-1 сдетонировала на улице Кирова в Кировском районе Донецка.
«Подорвались три человека, включая подростка», — уточнили в штабе теробороны ДНР, напомнив, что при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо сообщить в МЧС.
Утром 2 августа мины ПФМ-1 «Лепесток» обнаружили на улицах города после обстрела ВСУ.
Россия уже передала в ООН данные об использовании украинскими военными запрещенных ПФМ-1, приложив к официальному документу все необходимые фотоматериалы.
Не исключено, что реакция организации будет нулевой, поскольку ООН находится в полной зависимости от США и НАТО. А Россия при таком исходе может заявить о выходе из состава международной организации.