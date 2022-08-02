Россия передала ООН данные об использовании ВСУ мин «Лепесток». Украину пожурят, но не накажут

Россия передала в ООН информацию об использовании ВСУ запрещенных мин «Лепесток» против гражданских объектов в ДНР и ЛНР. Организация в ответ может осудить действия украинских военных, но не начнет каких-либо действий по отношению к ним. В отношении тех, кто использует запрещенное оружие, должны ввести санкции, но Украина останется безнаказанной.

Россия отправила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета безопасности Чжан Цзюню подробную информацию о фактах минирования ВСУ гражданских объектов в ЛНР и ДНР запрещенными минами «Лепесток».

К официальному документу Россия приложила все необходимые фотоматериалы, добавил заместитель председателя России при ООН Дмитрий Полянский. Его рассмотрят в качестве официального документа.

«Теперь для оценки происходящего у них есть дополнительная информация», — заявил специалист.

Украинские военные неоднократно применяли мины ПФМ-1 «Лепесток» по Донецку. Мэр города Алексей Кулемзин опубликовал в Telegram-канале фото, на которых запрещенные снаряды лежат недалеко от жилых домов.

Реакция ООН

Несмотря на предоставление ООН доказательств использования ВСУ запрещенных мин, организация может никак на них не отреагировать. Полковник в отставке, а также военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил «360», что хотя ООН и осуждает использование мин, ее решения политизированы.

ООН полностью зависит от США и НАТО. Они могут выразить глубокое осуждение. Могут заявить, что их волнует эта проблема, но сейчас у них мало информации, чтобы принять решение. Я думаю, что это будут отписки и показуха. Скажут, что взволнованы, но сделать ничего не могут Анатолий Матвийчук.

Не исключено, что ООН не предпримет вообще никаких действий после предоставления доказательств использования «Лепестка». По мнению политолога, кандидата исторических наук, а также научного руководителя Центра этнических и международных исследований Антона Бредихина, Россия в таком случае может отправить заявление о выходе из состава ООН.

«Напомню, что тема запрещенного оружия — это основа основ создания еще Лиги наций и ООН как ее преемницы. Это одна из серьезных сторон международного диалога, поэтому если ООН не предпримет никаких действий, то нет дальнейшего смысла находиться в ее составе», — рассказал Бредихин.

Беспощадное оружие

«Лепесток» — советская мина нажимного действия, которую скидывают с воздуха с помощью кассет. Их главная опасность заключается в том, что они замаскированы под листья и имеют небольшой размер. На земле и в траве их очень трудно заметить. Сложность и в том, что их нельзя вернуть на предохранитель — только привести в действие.

Мина не убивает, но калечит человека. Она может оторвать часть нижних конечностей, ступню или пальцы на ногах. ВСУ разбрасывают снаряды на мирные города, поэтому от них страдают обычные жители — женщины, старики и дети.

Другая опасность оружия заключается в том, что его не могут засечь с помощью приборов. В нем нет металла, поэтому его практически невозможно определить металлоискателем. Мина может лежать незамеченной годами и представлять угрозу для простых людей.

Мину «Лепесток» запретили Оттавской конвенцией в 1997 году. Украина пообещала уничтожить запасы этого оружия, но в 2018 году на счету ВСУ было около шести миллионов таких мин.

По мнению Матвийчука, Украина пытается таким образом устрашить мирное население. Она также показывает, что не собирается выполнять ни один международный закон, который будет ограничивать ее деятельность.

В отношении тех, кто использует запрещенное оружие, должны применить санкции, которые ограничивают юридические, финансовые и экономические силы государства, принявшего такое решение. По словам Матвийчука, такое государство должно стать изгоем, но с Украиной этого не будет.