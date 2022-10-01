ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую | 360°

Спецоперация 01 октября 2022, 07:19 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую СЦКК ДНР сообщил об атаке ВСУ на Донецк и Ясиноватую РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины в очередной раз ударили по Донецку. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня Донецкой Народной Республики.

По Донецку украинские военные выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра со стороны населенного пункта Красногоровка. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

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Также под огнем националистов попала Ясиноватая, по которой атаковали со стороны Орловки, выпустив три снаряда натовского калибра 155 миллиметров.

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Накануне в Большом Кремлевском дворце президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении ДНР в состав РФ согласно итогам проведенного народного референдума.

Глава республики Денис Пушилин заявил, что жители ДНР ждали этого момента все последние восемь лет.

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