ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую | 360°

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Спецоперация

01 октября 2022, 07:19

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую

Спецоперация

01 октября 2022, 05:56

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в спецоперации

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01 октября 2022, 05:17

Стали известны предложенные Месси условия контракта от «ПСЖ»

Мир

01 октября 2022, 04:58

Власти США призвали помогать не Украине, а пострадавшим от урагана «Иан»

Мир

01 октября 2022, 04:56

Белый дом заявил, что взрывы на «Северных потоках» произошли на глубине 70-80 метров

Мир

01 октября 2022, 04:36

Первую партию дизельного топлива доставили из России в Бразилию

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01 октября 2022, 04:22

Измененные правила ОСАГО вступили в силу в России с 1 октября

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01 октября 2022, 04:15

Россиянам рассказали о способах обмана на кассах магазинов

Мир

01 октября 2022, 03:57

Байден принял закон о дополнительной помощи Украине на $12,4 млрд

Спецоперация

01 октября 2022, 07:19

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую

СЦКК ДНР сообщил об атаке ВСУ на Донецк и Ясиноватую

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Вооруженные силы Украины в очередной раз ударили по Донецку. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня Донецкой Народной Республики.

По Донецку украинские военные выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра со стороны населенного пункта Красногоровка. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

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Также под огнем националистов попала Ясиноватая,  по которой атаковали со стороны Орловки, выпустив три снаряда натовского калибра 155 миллиметров.

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Накануне в Большом Кремлевском дворце президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении ДНР в состав РФ согласно итогам проведенного народного референдума.

Глава республики Денис Пушилин заявил, что жители ДНР ждали этого момента все последние восемь лет.

ДНР

ВСУ

Референдум в ДНР 2022

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