Важное 30 сентября 2022, 19:03 Поделиться Telegram

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Viber «Донбасс вернулся домой». Глава ДНР — о возвращении в состав России Глава ДНР Пушилин: Донбасс вернулся домой, в Россию РИА Новости

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Донецкая Народная Республика восемь лет ждала возвращения в состав России, чтобы воссоединиться с остальными русскими городами под одним флагом. Об этом на митинге-концерте «Выбор-людей: вместе навсегда!» на Красной площади заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Россияне! Соотечественники! Донбасс вернулся домой. Сказать, что я рад — ничего не сказать. Долгие восемь с половиной лет мы ждали, верили и надеялись. И вот этот момент свершился, русские люди воссоединились», — заявил он.

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Пушилин подчеркнул, что Донбасс никогда не подведет Россию.

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«Друзья, мы с 2014 года живем по московскому времени. Для нас Москва всегда была столицей нашей Родины. Санкт-Петербург, Екатеринбург, Рязань, Владивосток — такие же русские города как Донецк, Горловка, Макеевка и Мариуполь. Теперь это и де-юре. Нам нужна победа. Россия — навсегда», — добавил глава ДНР.

Ранее руководитель Луганской Народной Республики Леонид Пасечник с трибуны на Красной площади также заявил, что регион вернулся в русскую семью.

Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал указы о вхождении в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

На Красной площади начался митинг-концерт, в котором приняли участие главы всех четырех освобожденных территорий. На сцене выступят отечественные артисты, неоднократно посещавшие зону специальной военной операции — Юлия Чичерина, группа «Зверобой» и другие. Зрители услышат песни SHAMAN и стихи Антона Шагина.

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