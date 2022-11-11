Спецоперация 11 ноября 2022, 00:10 ВСУ обстреляли Антоновский мост под Херсоном — СМИ Readovka: жители Херсонской области показали обстрелы Антоновского моста со стороны ВСУ

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В Сети публикуют кадры обстрела, предположительно, в районе Антоновского моста под Херсоном. Местные жители засняли видео, на которых слышны звуки взрывов.

Предположительно, Вооруженные силы Украины обстреливают левый берег Днепра, куда были переброшены российские войска. Издание Readovka сообщило, что украинские боевики нанесли порядка шести ударов по гражданской переправе.

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В некоторых Telegram-каналах распространяются сведения о взрывах у Каховской ГЭС.

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На совещании 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за Днепр. Во время доклада главе Минобороны главком специальной военной операции (СВО) Сергей Суровикин заявил, что наступило время принятия непростых решений по Херсонскому направлению. Решения, которые могут показаться поражением, в итоге, по словам военных, должно ускорить победу, написал «Царьград».

Военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что решение отвести российские войска на левый берег Днепра стало оправданным и целесообразным.