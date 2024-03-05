Важное 05 марта 2024, 12:58 ВСУ не смогли закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное Шойгу: ВС РФ не позволили ВСУ закрепиться на участке от Петровского до Северного Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

После бегства из Авдеевки украинские войска пытались закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное. Российские подразделения не позволили им этого сделать, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«После бегства украинских боевиков из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное и продолжает теснить противника в западном направлении», — сказал он.

Реклама

Министр заявил, что российские военные вели себя мужественно и успешно решили поставленные перед ними задачи. Сергей Шойгу отчитался о создании Московского и Ленинградского военных округов. Он сообщил, что в феврале завершили реставрацию штаба Московского военного округа площадью почти 16 тысяч квадратных метров с новыми коммуникациями и инженерными сетями.

Российские войска 17 февраля взяли Авдеевку под контроль. В операции участвовала группировка войск «Центр».