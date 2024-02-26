Армия 26 февраля 2024, 15:58 Ленинградский и Московский военные округа появятся в России по указу Путина Путин подписал указ о создании Ленинградского и Московского военных округов РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Ленинградского и Московского военных округов. Документ разместили 26 февраля на сайте официального опубликования правовых актов.

В указе Путина уточняются особенности военно-административного деления. Московский военный округ установят в административных границах Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, а также города Москвы.

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Ленинградской военный округ — в административных границах Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа.

О планах воссоздать Ленинградский военный округ президент сообщал в интервью журналисту Павлу Зарубину после вступления Финляндии в НАТО.

Путин указал на то, что раньше у России и Финляндии были «самые добрые и сердечные» отношения, а проблем не было.

«Теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения», — подчеркнул глава государства.