ВСУ не прекратили попытки атаковать места содержания украинских пленных

Власти Донецкой Народной Республики ежедневно фиксируют попытки ВСУ обстрелять места содержания украинских военнопленных, заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, силовики делают все, чтобы не допустить подобных атак, сообщил ТАСС.

«Мы ежедневно фиксируем попытки запуска ракет, работают наши ПВО, работают наши разведданные, работают беспилотные летательные аппараты, которые выявляют такие намерения, и принимаются все максимально возможные меры с нашей стороны, чтобы не допустить подобных обстрелов», — отметил Пушилин.

Чтобы предотвратить атаки украинских военных, в ДНР разместили дополнительные группировки противовоздушной обороны (ПВО) рядом со следственными изоляторами. В конце июля ВСУ ударили по СИЗО в Еленовке. Жертвами атаки стали 50 человек, еще 73 пленных получили ранения.