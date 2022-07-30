ВСУ уничтожили большинство пленных в СИЗО Еленовки

В результате удара ВСУ по СИЗО в Еленовке большинство из находящихся там 193 украинских военнопленных погибли и получили тяжелые увечья. Заявление опубликовали в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что жертвами атаки стали 50 украинских военнопленных. С тяжелыми травмами госпитализировали еще 73 человека.

«В результате намеренного ракетного удара 29 июля из американской системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка киевским режимом убита и покалечена большая часть из находившихся там 193-х военнопленных украинцев», — заявили в Минобороны России.

Там добавили, что пофамильные списки погибших опубликовали на официальных информационных ресурсах министерства. Ответственность за гибель людей возложили лично на президента Украины Владимира Зеленского, украинские власти и США.

Ранее об ударе по СИЗО в Еленовке высказался председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что изолятор атаковали не допустить проведение «нового Нюрнбергского процесса».