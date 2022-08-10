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    10 августа 2022, 12:00

    Военные ДНР усилили группировки ПВО возле изоляторов с пленными

    Пушилин сообщил об усилении группировок ПВО возле изоляторов после нападения в Еленовке

    Екатерина Виславская

    Вблизи следственных изоляторов в Донецкой Народной Республике усилили группировки противовоздушной обороны (ПВО), сообщил журналистам глава республики Денис Пушилин. Его процитировал «Интерфакс».

    Военные ДНР усилили группировки ПВО возле изоляторов с пленными

    По словам главы ДНР, военные фиксируют попытки обстрелов по изоляторам каждый день.

    «Усилены меры безопасности, повышена работа ПВО», — сказал он.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар по следственному изолятору в Еленовке в ночь на 29 июля. В нем содержали боевиков нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России). Погибли 53 заключенных, 73 получили ранения. Также пострадали работники СИЗО.

    Следком России квалифицировал это нападение как теракт. К расследованию привлекли ООН и Международный комитет Красного Креста. В Минобороны заявили, что нападение произошло спустя сутки после первой публикации показаний заключенных.