Военные ДНР усилили группировки ПВО возле изоляторов с пленными

Вблизи следственных изоляторов в Донецкой Народной Республике усилили группировки противовоздушной обороны (ПВО), сообщил журналистам глава республики Денис Пушилин. Его процитировал «Интерфакс».

По словам главы ДНР, военные фиксируют попытки обстрелов по изоляторам каждый день.

«Усилены меры безопасности, повышена работа ПВО», — сказал он.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по следственному изолятору в Еленовке в ночь на 29 июля. В нем содержали боевиков нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России). Погибли 53 заключенных, 73 получили ранения. Также пострадали работники СИЗО.

Следком России квалифицировал это нападение как теракт. К расследованию привлекли ООН и Международный комитет Красного Креста. В Минобороны заявили, что нападение произошло спустя сутки после первой публикации показаний заключенных.