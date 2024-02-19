Мир 19 февраля 2024, 10:36 Главком ВСУ приказал перебросить резервы под Авдеевку «Резидент»: главком ВСУ Сырский приказал перебросить резервы под Авдеевку Ministry of Defense of Ukraine

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский приказал перекинуть резервы из Киевской области под Авдеевку. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в Генштабе.

По его словам, главком ВСУ перебросил резервы, чтобы не допустить обрушения фронта под Авдеевкой.

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«После падения города ситуация там критическая», — указали авторы канала.

В сообщении отметили, что украинская армия серьезно не занималась возведением новых линий обороны в этой локации. Сейчас под Авдеевкой только окопы и минные поля, уточнили авторы «Резидента».

Министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки. Обозреватель газеты Global Times назвал взятие города важнейшим событием спецоперации с мая 2023 года.

Российские военнослужащие продолжают зачистку жилых кварталов в Авдеевке. В жилых помещениях, дворах и подвалах ищут мирных жителей, чтобы эвакуировать их, пока ВСУ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру.