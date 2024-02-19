Спецоперация 19 февраля 2024, 08:21 ВС России продолжили зачистку жилых кварталов в Авдеевке РИА «Новости»

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Российские войска продолжили зачистку жилых кварталов освобожденной Авдеевки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы рейда отряда спецназначения «Викинг».

Бойцы ВС России осматривают жилые помещения и дворы и ищут в подвалах мирных жителей, которых нужно временно эвакуировать, пока ВСУ продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры. Собеседник агентства «Викинга» отметил, что в городе могут оставаться разрозненные группы военнослужащих ВСУ. Предположительно, они прячутся в зданиях и способны оказать сопротивление. Поэтому продолжаются проверки домов и дворов.

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Как отметил ранее отставной полковник ВВС Соединенных Штатов Седрик Лейтон, после взятия Авдеевки российские войска могут двинуться «в самое сердце» украинской обороны. Кроме того, ВСУ станет сложнее вести боевые действия в Донбассе и на подступах к Крыму.

О полном освобождении Авдеевки стало известно 17 февраля.