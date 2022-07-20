ВСУ нанесли очередной удар по Донецку

Украинские военные в очередной раз атаковали мирные кварталы Донецка. Об этом говорится в сводке Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Националисты ударили по Кировскому району, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и три снаряда из ракетной системы залпового огня. Также они обстреляли Киевский район, запустив три снаряда калибром 152 миллиметра.

Накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что подразделения войск Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке Вооруженных сил России освободили 254 населенных пункта в Донбассе.

Глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев предположил, что нацисты обстреливают мирные города Донбасса с целью устрашения.