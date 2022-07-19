Названо число освобожденных населенных пунктов ДНР

Подразделения войск Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке Вооруженных сил России освободили 254 населенных пункта, расположенных в ДНР. В том числе под контроль Донецка перешло село Старомайорское. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 19 июля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила 254 населенных пункта, включая Старомайорское», — говорится в сообщении.

Войска продолжили наступление сразу по нескольким направлениям.

Накануне стало известно, что Союзные войска взяли под контроль Северск после отступления украинских националистов из города. По оценке представителя Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуарда Басурина, полное освобождение Донбасса завершится до конца 2022 года.