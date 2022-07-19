Минобороны назвало цель обстрелов населенных пунктов ДНР со стороны ВСУ

Украинские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой Народной Республики. Они устраивают атаки, чтобы вызвать ответный огонь и обвинить в гибели мирных людей Россию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По словам Мизинцева, украинские неонацисты привезли мирных жителей на территорию коксохимического завода в Авдеевке. Они используют людей в качестве «живого щита». На самом предприятии боевики разместили артиллерию и РСЗО, из которых ведут огонь по населенным пунктам.

«Цель этих циничных действий украинских националистов — спровоцировать ответный огонь, после чего по уже отработанному сценарию с широким медийным освещением в СМИ обвинить ВС России и формирования ДНР в гибели гражданского населения в результате якобы неизбирательных ударов», — пояснил генерал-полковник.

Также он сообщил, что украинские войска развернули артилеррийские позиции в школах Днепра. Пункт временной дислокации ВСУ появился на территории водоканала Артемовска.