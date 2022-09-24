ВСУ нанесли 24 удара по ЛНР | 360°

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ВСУ нанесли 24 удара по ЛНР

ВСУ в очередной раз обстреляли ЛНР — на территорию республики упали 24 снаряда

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Вооруженные силы Украины нанесли 24 удара по территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщило издание Ura.ru в своем Telegram-канале.

Были атакованы населенные пункты: Стаханово, Рубежное, Сватово, Алчевск.

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Повреждена гражданская инфраструктура: культурный центр, зернохранилище и жилые дома.

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Сообщений о пострадавших нет.

До этого представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщили, что ВСУ трижды обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами в течение 15 минут. О пострадавших, разрушениях и иных последствиях обстрелов пока не сообщается.

По информации ВЦИОМ, вхождение Запорожской и Херсонской областей в состав России поддерживают почти 90% жителей. В ЛНР и ДНР цифры еще выше — там о признании республик российскими субъектами высказались по 97% респондентов.

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

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