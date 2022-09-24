ВСУ трижды за 15 минут обстреляли Донецк из тяжелой артиллерии | 360°

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ВСУ трижды за 15 минут обстреляли Донецк из тяжелой артиллерии

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку 14 крупнокалиберных снарядов за 15 минут

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ВСУ трижды обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами за 15 минут. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Первый артобстрел столицы республики за утро 24 сентября зафиксирован в 07:30 по местному времени (совпадает с московским).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: 07:30 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район). Выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра», — сообщили представители ведомства.

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По их данным, следующий прилет произошел уже в 07:40. В это время по Киевскому району Донецка ВСУ выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров. Они прилетели с населенного пункта Орловка.

Еще через пять минут зафиксирован обстрел Петровского района города. В 07:45 пять снарядов калибром 152 миллиметра прилетели со стороны населенного пункта Красногоровка.

О пострадавших, разрушениях и иных последствиях обстрелов пока не сообщается.

ДНР

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