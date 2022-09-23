Почти 90% жителей Запорожской и Херсонской области высказались за Россию — ВЦИОМ | 360°

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Почти 90% жителей Запорожской и Херсонской области высказались за Россию — ВЦИОМ

ВЦИОМ: почти 90% жителей Запорожской и Херсонской областей выступили за Россию

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Подавляющее большинство жителей Запорожской и Херсонской областей высказались за присоединение регионов к России, сообщили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование провели по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

По данным опроса, вхождение в состав России поддержали 87% респондентов из Запорожской области и 89% из Херсонской. По 2% жителей высказались против такого решения, примерно каждый десятый не определился с позицией по референдумам. О намерении стать субъектом РФ высказались по 97% опрошенных в ЛНР и ДНР.

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Один из жителей Херсона рассказал RT, что город «всегда был русским». По словам мужчины, до недавнего времени там практически не слышали украинской речи. В какой-то момент все «мгновенно стали украинцами», отметил он.

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В пятницу в ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях начались референдумы по вопросу вхождения их в состав России. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, РФ поддержит решение, которое примут люди.

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

Исследования

ВЦИОМ

Референдум в Херсонской области 2022

Референдум в Запорожской области 2022

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