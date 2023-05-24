Спецоперация 24 мая 2023, 08:41 ВСУ начали укреплять позиции на Краснолиманском направлении Экс-офицер Марочко сообщил об укреплении позиций ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Украинские военные начали укреплять уже имеющиеся позиции на Краснолиманском направлении, а также создавать новые. Об этом ТАСС рассказал бывший подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Противник укрепляет позиции на Краснолиманском направлении. Разведка видит дооборудование в инженерном плане уже действующих укрепрайонов на второй и третьей линиях, а также появление новых фортификационных сооружений», — сказал он.

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По словам Марочко, в пункты временной дислокации ВСУ активно прибывают автомобили со стройматериалами и инженерная техника.

Днем ранее Минобороны сообщало, что в ходе боев на Краснолиманском направлении подразделения ВСУ потеряли до 65 человек живой силы.

Ранее Марочко рассказал, что украинское командование начало стягивать резервы к населенному пункту Часов Яр для нанесения удара по позициям ВС России в Артемовске.