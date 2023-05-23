Спецоперация 23 мая 2023, 14:33 ВСУ потеряли более 340 человек личного состава на нескольких направлениях в зоне СВО Минобороны сообщило об уничтожении 345 украинских боевиков на 5 направлениях в зоне СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Суточные потери украинских войск в зоне проведения специальной военной операции составили 345 человек на пяти направлениях. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он уточнил, что самые крупные потери противник понес на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, где авиация и артиллерия российской группировки войск «Восток» уничтожили более 150 украинских военных.

Реклама

«Нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Великая Новоселка Донецкой Народной Республики, Марфополь, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское Запорожской области», — перечислил Конашенков.

Он добавил, что на этом участке проведения специальной военной операции также уничтожили три пикапа и одну гаубицу «Мста-Б».

Действующая на Купянском направлении Западная группировка войск за минувшие сутки ударила по подразделениям противника около сел Масютовка, Тимковка и Табаевка Харьковской области, а также в районе поселка Новоселовское Луганской Народной Республики. Общие потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Оперативно-тактическая авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы использовала на Краснолиманском направлении группировка войск «Центр».

В результате активных действий около сел Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики украинские войска потеряли 65 человек личного состава, а также один танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении российские военные уничтожили более 20 украинских военных, три автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

Всего за сутки авиация и артиллерия российских войск поразила 96 подразделений ВСУ на огневых позициях и нанесла удары по живой силе и военной технике в 112 районах проведения специальной военной операции.