Спецоперация 24 мая 2023, 08:22 Подготовку ВСУ к удару по российским войскам в Артемовске раскрыли в ЛНР Экс-офицер Марочко: ВСУ стянули силы под Часов Яр для нанесения удара в Артемовске РИА «Новости»

Читать 360tv в

Военное командование Украины начало стягивать дополнительные подразделения под Часов Яр в Донецкой Народной Республике для нанесения удара по флангам российской армии в городе Артемовск. Об этом ТАСС сообщил бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Свежие подразделения ВСУ начали прибывать в район Часова Яра, идет наращивание живой силы и бронетехники», — сказал он.

Реклама

Марочко предположил, что украинские военные ударят по флангам российских подразделений, которые заняли Артемовск.

Российские военные полностью освободили Артемовск 20 мая, сообщал глава группы «Вагнера» Евгений Пригожин. Позднее эту информацию подтвердили в министерстве обороны России.

Ранее Пригожин заявил, что целью боевых действий в Артемовске было не взятие города, а «перемалывание всех, кого только можно». По его словам, в городских боях ВСУ потеряли около 50 тысяч человек убитыми и 70 тысяч ранеными.