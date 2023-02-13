Спецоперация 13 февраля 2023, 17:44 ВСУ начали создавать оборонительные рубежи в районе Северска и Красного Лимана Полковник ЛНР Киселев: ВСУ создают рубежи обороны возле Северска и Красного Лимана РИА «Новости»

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Украинские боевики приступили к созданию оборонительных рубежей в районе населенных пунктов Северск и Красный Лиман, видя наступление российских военных. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил полковник войск Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

«На Северском и Краснолиманском направлениях украинские бойцы начали копать траншеи, создавая рубежи обороны. Наши войска постепенно продвигаются, они это понимают», — подчеркнул он.

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Ранее бывший офицер Народной милиции ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко сообщал о поджоге украинскими националистами Серебрянского лесничества. ВСУ пошли на такой шаг, чтобы сдержать продвижение подразделений армии России.

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Боевики подложили в лес бочки с сухой горючей смесью и хотели подорвать их зажигательными снарядами, однако эти планы сорвали снежный покров леса и высокая влажность.

Также ВСУ попытались провести контратаку на Краснолиманском направлении, но потерпели поражение и понесли большие потери в живой силе, вернувшись в итоге на исходные рубежи.