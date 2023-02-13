Общество 13 февраля 2023, 10:03 ВСУ попытались поджечь лес, чтобы остановить продвижение российской армии Марочко: ВСУ пытались совершить поджог в районе Серебрянского лесничества РИА «Новости»

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ВСУ попытались затормозить продвижение российских войск в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Об этом в Telegram сообщил подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его данным, 12 февраля украинские военные попытались поджечь лес, используя бочки с горючей смесью и сухой валежник.

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Марочко уточнил, что подразделения противника предварительно рассчитали розу ветров и хотели совершить поджог зажигательными боеприпасами с таким расчетом, чтобы огонь двигался по направлению к позициям ВС РФ.

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Но попытка провалилась: помешала большая влажность и снежный покров. После непродолжительного горения пламя погасло, заключил Марочко.

Накануне Минобороны сообщило об успешных действиях российской армии на Краснолиманском направлении. Группировка войск «Центр» нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах Торского, Ямполовки (ДНР), Стельмаховки, Невского, Червонопоповки и Червоной Дибровы (ЛНР), а также Серебрянского лесничества.